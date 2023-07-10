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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مبني المخازن المركزية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تواصل جامعة سوهاج سلسلة الافتتاحات الإنشائية التى بدأتها هذا الأسبوع تزامناََ مع الاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، وتنفيذاََ لخطتها فى استكمال المرافق التعليمية والبحثية والخدمية، حيث افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، صباح اليوم، مبني المخازن المركزية بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

 

والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، ونخبة من مديري الإدارات وأعضاء الإدارة الهندسية، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع المنفذة للمشروع.

 

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أهمية مواصلة العمل بالمشروعات الإنشائية التى تنفذها الجامعة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمجتمع الخارجي.

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جامعة سوهاج

وأوضح أن تلك المشروعات تعد جزءََا من استثمارات الجامعة، والتى لابد من استغلالها بالشكل الأمثل، وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات الدولة التى تخصصها لتنفيذ المنشآت الجديدة.

 

ومن جانبه قال المحاسب أشرف القاضي، أن رئيس الجامعة قام اليوم بافتتاح مبني المخازن المركزية بمقر الجامعة الجديد، والذى يقع على مساحة ١٣٠٠ متر مسطح، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٧ ملايين جنيه.

 

وأضاف المهندس حسين محمدين، أن المخزن المركزي يتكون من ١٤ مخزنا فرعيا و٢ مكتب إداري، و٤ غرف خدمية، مشيراً إلى أن المبني مزود بأنظمة الحماية والأمان طبقاً لمواصفات الجودة.

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