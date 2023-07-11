قمة الناتو.. دول الحلف تسعى إلى اتفاق لضم أوكرانيا بعد رفع حظر تركيا ضد السويد| تقرير

يجتمع زعماء الناتو، في قمة في فيلنيوس، اليوم الثلاثاء؛ سعيا للتغلب على الانقسامات بشأن محاولة عضوية أوكرانيا، بعد اتفاق لرفع الحظر التركي عن انضمام السويد إلى التحالف العسكري.

وستهيمن على القمة في العاصمة الليتوانية، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط شاملة للناتو، منذ نهاية الحرب الباردة، للدفاع ضد أي هجوم من موسكو.

وقال دبلوماسيون، إن الخلافات تضيق بشأن مسعى أوكرانيا لعضوية الناتو، بينما يتفق أعضاء الناتو على عدم قدرة كييف على الانضمام أثناء الحرب، فقد اختلفوا حول السرعة التي يمكن أن يحدث بها ذلك بعد ذلك، وتحت أي ظروف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تمت دعوته لحضور اجتماع فيلنيوس، يضغط على الناتو؛ لمنح بلاده مسارًا واضحًا، للانضمام إلى بيان القمة؛ حتى تتمكن من الانضمام فور انتهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، على “تويتر”، مساء الإثنين: “ما زلنا نعمل على الصياغة... لكننا نفهم بالفعل حقيقة أن أوكرانيا ستكون في التحالف”.

ونوه بأن أوكرانيا 'تعمل على جعل خوارزمية الحصول على العضوية واضحة وسريعة بقدر الإمكان'.

أيد أعضاء الناتو في أوروبا الشرقية موقف كييف، قائلين إن وضع أوكرانيا تحت مظلة الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي هو أفضل طريقة لردع روسيا عن الهجوم مرة أخرى.

وتم تشكيل الناتو في عام 1949 بهدف أساسي هو مواجهة مخاطر الهجوم السوفيتي على أراضي الحلفاء.

وكانت دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا أكثر حذراً ، وحذرة من أي تحرك يخشون أنه قد يجر الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا ، وربما يشعل فتيل حرب عالمية.

ويقول دبلوماسيون إن التأكيدات على أن 'المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي' وأنها ستنضم 'عندما تسمح الظروف بذلك' هي من بين العبارات التي تتم مناقشتها من أجل النص النهائي.

ويريد بعض حلفاء أوكرانيا الشرقيين تضمين كلمة 'دعوة' أو 'دعوة'.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات ركزت أيضا على الشروط التي يجب أن تلبيها أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وكيف ينبغي تتبع التقدم الذي تحرزه.

رحلة بدون خريطة

قال الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ يوم الاثنين إنه اقترح أن أوكرانيا يمكن أن تتخطى خطة عمل العضوية (MAP) - وهي عملية لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وقال ستولتنبرج للصحفيين 'أنا متأكد تماما من أنه سيكون لدينا وحدة ورسالة قوية بشأن أوكرانيا.'

وانتقدت موسكو مسبقا القمة التي استمرت يومين. وبحسب وكالة الإعلام الروسية ، توقعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه سيكون 'مشهدًا ملونًا في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي'.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) من العام الماضي ، جيران الشمال فنلندا والسويد إلى التخلي عن عقود من عدم الانحياز العسكري والتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو.

وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في أبريل ، لكن انضمام السويد تعطل بسبب الخلاف مع تركيا.

وبدا أن هذا المأزق قد انتهى بعد محادثات في فيلنيوس مساء الاثنين ، عندما وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إرسال طلب السويد إلى البرلمان التركي للتصديق عليه. وأشاد ستولتنبرغ بهذه الخطوة ووصفها بأنها 'تاريخية'.

واتهمت تركيا السويد بعدم القيام بما يكفي لقمع المسلحين الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين ، ومعظمهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني ، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقالت السويد ، بدعم من ستولتنبرج والعديد من أعضاء الناتو ، إنها أبقت على تعهداتها تجاه تركيا بشأن هذه القضية.

ولكن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وأردوغان اتفقا مساء الاثنين على خطوات أخرى ، بما في ذلك إنشاء 'ميثاق أمني' جديد لمكافحة الإرهاب.

كما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون الاقتصادي والتزمت السويد بدعم الجهود لإحياء العملية المحتضرة لتقريب تركيا من الاتحاد الأوروبي.

وصرح كريسترسون للصحفيين بقوله 'كان هذا يوما جيدا للسويد' ، مضيفا أن البيان المشترك يمثل 'خطوة كبيرة جدا' نحو التصديق النهائي على عضوية السويد في الناتو.