فوكسكون تنسحب من صفقة بـ20 مليار دولار مع شركة هندية لإنتاج أشباه الموصلات

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، المصنع الأكبر لهواتف آيفون، إنها انسحبت من مشروع مشترك لإنتاج الرقائق وأشباه الموصلات بقيمة 19.5 مليار دولار مع شركة فيدانتا الهندية.

وبحسب وكالة رويترز فإن شركة “فوكسكون” قد قالت إنها "لن تمضي قدمًا في المشروع المشترك مع فيدانتا"، دون الخوض في أسباب الانسحاب، غي حين أنها كانت قد وقعت اتفاقية مع شركة فيدانتا العام الماضي لإنتاج الرقائق وأشباه الموصلات.

وأضافت فوكسكون إنها عملت مع فيدانتا لأكثر من عام لتحقيق "فكرة رائعة عن أشباه الموصلات إلى واقع ملموس" ، لكنهما قررا بشكل متبادل إنهاء المشروع المشترك.

وقال مصدر مطلع على الأمر لـ "رويترز" إن المخاوف بشأن تأخيرات الموافقة التحفيزية من قبل الحكومة الهندية ساهمت في قرار فوكسكون بالانسحاب من المشروع، وأضاف المصدر أن نيودلهي أثارت أيضًا عدة أسئلة بشأن تقديرات التكلفة المقدمة لطلب حوافز من الحكومة.

وتقول فيدانتا إنها ستبحث عن شركاء إضافيين في الوقت الحالي لأنها لا تزال ملتزمة تمامًا بتطوير مصنع للرقائق وأشباه الموصلات في الهند.

ومؤخرا، أعلنت شركة جوجل أنها بصدد استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الرقمنة الهندي، كما أكدت الشركة على أنها ستفتتح مركز عملياتها العالمي للتكنولوجيا المالية في GIFT City بولاية غوجارات الهندية.

كما قال رجل الأعمال، إيلون ماسك في وقت سابق إن شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تتطلع إلى الاستثمار في الهند في أقرب وقت ممكن، مشيرا أنه يأمل في جلب خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، Starlink ستارلينك للبلاد ، بالإضافة إلى خطة لإقامة قاعدة صناعية في الهند.