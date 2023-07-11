بالمايوه.. ريم مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خطفت الفنانة ريم مصطفي انظار متابعيها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريم في الصورة بإطلالة جذابة مثيرة بالمايوه من وسط البحر مما نال اعجاب متابعيها.



جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلًا من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، إسماعيل فرغلي، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدي، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالي حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمي، عمرو يوسف، أمير المصري، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.