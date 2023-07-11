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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالمايوه.. ريم مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ريم مصطفي
ريم مصطفي

خطفت الفنانة ريم مصطفي انظار متابعيها بصورة جديدة من عطلتها الصيفية  عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريم في الصورة بإطلالة جذابة مثيرة بالمايوه من وسط البحر مما نال اعجاب متابعيها.


 جدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "طير بينا يا قلبي" ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كلًا من دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، إسماعيل فرغلي، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدي، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالي حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمي، عمرو يوسف، أمير المصري، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار. 

أحمد رجب اعمال ريم مصطفى الطفل سليم مصطفي الطفلة ريما مصطفى خالد عليش ريم مصطفي مسلسل طير بينا يا قلبى

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