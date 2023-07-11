عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير روسي خطير من استراتيجية الناتو وخططه في قمة اليوم

روسيا والناتو
روسيا والناتو

حذر السفير الروسي في بلجيكا، ألكساندر توكوفينين، اليوم الثلاثاء، من أن استراتيجية الناتو تزيد من خطر الصراع المباشر بين روسيا ودول الحلف.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن توكوفينين، قوله إن "خطط الدفاع الإقليمية التي تنوي الناتو تبنيها في القمة التي تبدأ يوم الثلاثاء في فيلنيوس ستجعل مواجهة الكتلة مع روسيا أكثر توترا وطويلة".

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، إنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأكد ستولتنبرج أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال ستولتنبرج إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

ووبخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسببت الحرب الروسية لأوكرانيا، التي مضى عليها 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: 325,7 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

وزير الإسكان يتفقد تطوير محاور الطرق ومنطقة الخدمات بالقاهرة الجديدة

التعليم: ضبط مصور امتحان ديناميكا الثانوية العامة وتحرير محضر

تحذيرات من انتشار الحرائق| دولة عربية تسجل درجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية

على متنها 6 أشخاص.. فقدان طائرة مروحية في نيبال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ