تحذير روسي خطير من استراتيجية الناتو وخططه في قمة اليوم

حذر السفير الروسي في بلجيكا، ألكساندر توكوفينين، اليوم الثلاثاء، من أن استراتيجية الناتو تزيد من خطر الصراع المباشر بين روسيا ودول الحلف.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" عن توكوفينين، قوله إن "خطط الدفاع الإقليمية التي تنوي الناتو تبنيها في القمة التي تبدأ يوم الثلاثاء في فيلنيوس ستجعل مواجهة الكتلة مع روسيا أكثر توترا وطويلة".

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، إنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأكد ستولتنبرج أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال ستولتنبرج إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

ووبخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسببت الحرب الروسية لأوكرانيا، التي مضى عليها 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.