محمد عبد الرحمن يكشف سر انجذابه لفيلم البعبع| خاص

كشف الفنان محمد عبد الرحمن توتا، سر انجذابه لتقديم شخصية سوكا بفيلم البعبع الذى يعرض حاليا فى دور العرض.

وقال محمد عبد الرحمن، فى تصريح خاص لصدى البلد: بخلاف تقديم الأكشن، لم أقدم من قبل شخصية شريرة بهذا القدر، هو بلطجى ومزور، وهو ما لم أقدمه من قبل، وإذا اضفت عليه تقديمى للأكشن، تجد أنها شخصية جديدة ومختلفة تماما عن الذى قدمته من قبل، لم تشبه أى دور جسدته.

وتابع: إلى جانب أن الكوميديا هنا لا تعتمد فقط على المواقف والإفيهات، ولكنها نابعة أيضا من مشاهد الأكشن التى قدمت بطريقة كوميدية، وهو ما كانت تفتقده السينما فى الفترة الأخيرة، ولذلك أعجبت أيضا بتعليقات الجمهور الذى رأى أن فيلم "البعبع" يعيد ذاكرتنا للأفلام القديمة التى كانت تقدم أكشن كوميدى، وأرى أن هذا الدور كان تحدى بالنسبة لى، وتمنيت أن يكتب له النجاح، وهو ما تحقق عند عرض الفيلم ورد فعل الجمهور عن دورى فيه.

محمد عبد الرحمن

كشف الفنان أمير كرارة موعد إقامة العرض الخاص لفيلمه الجديد “البعبع” في السعودية وتحديدا جدة، عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وقال أمير كرارة في منشور جديد له:" البعبع مستنيكو بكره في السعودية جدة نتفرج سوا.. علي الفيلم الساعه ٧ إخواتنا وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين".

جاء ذلك بعد ساعات من تواجد أمير كرارة وأبطال فيلم البعبع في دبي للاحتفال بعرضه وسط الجمهور، وكان برفقته ياسمين صبري ومحمد أنور وغيرهم.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع.

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.