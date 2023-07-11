بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في السيطرة على مشاجرة بالبساتين التي أسفرت عن اصابه ٣ أشخاص وضبط طرفيها ، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شخصين مصابان برش خرطوش، تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وبين 3 أشخاص أحدهم مصاب بجرح طعنى بالصدر وتم نقله لإحدى المستشفيات، و بحوزة الآخران 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم.

حيث تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بإستخدام الأسلحة المضبوطة ، وكذا سلاح أبيض " سكين " تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام ، ونتج عن ذلك الإصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجـــرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.