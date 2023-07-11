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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صدمة بين طلاب الثانوية العامة بالغربية لصعوبة امتحان مادة الديناميكا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالغربية

شهدت لجان امتحانات الثانويه العامه بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، شيوع حالة من الصدمة والبكاء بين صفوف الأسر والعائلات، عقب انتهاء أبنائهم بشعبة علمي رياضيات من أداء امتحان مادة الديناميكا، إثر صعوبة محتويات الأسئلة واحتوائها على تريكات تحتاج وقتا أطول في الإجابة.

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وأعرب الطلاب والطالبات عن استيائهم من صعوبة الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير في الإجابة عنها،  وعدم توافر الوقت للإجابة عن جميع محتوى الأسئلة الواردة في مادة امتحان الديناميكا، على حد قولهم.

من ناحية أخرى، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام حتى الآن، حول أى مشكلات واجهتهم في مادة الديناميكا لطلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات.

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وأوضح "حسن" أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة، و22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية، و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

الأسر والعائلات الثانوية العامة 2023 التربية والتعليم الطلاب والطالبات الصف الثالث الثانوي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 ديناميكا

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