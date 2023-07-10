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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح مشروع ربط حقل ريفين بـ مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية... صور

صدى البلد

أكد  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعظيم الدور المصرى فى صناعة الغاز الطبيعى توافرت له رؤية واضحة استندت للإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى ونجاح مصر فى بناء علاقات دولية وإقليمية متميزة وكذلك تعاونها مع شركاء موثوقين لتنمية وزيادة الإنتاج من الثروات الطبيعية وحرص قطاع البترول باستمرار على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمقومات اللازمة لنجاح هذا الاستثمار.

وأوضح الملا خلال افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الأسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته، بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)بالإسكندرية، أن صناعة البترول بما لديها من تاريخ عريق ورؤية تعمل دائماً على تحقيق أعلى عائد اقتصادى من الموارد الطبيعية وأن مجمع غازات الصحراء الغربية أحد الصروح البترولية المهمة التى تخدم احتياجات السوق المحلى ومجمعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعى.

وأوضح أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التى بدأت عام 2016 وضعت تصوراً لتطوير وزيادة قدرات الكيانات الإنتاجية  لتواكب معدلات النمو وزيادة احتياجات الأسواق، ومن ثم فإننا اليوم شهدنا افتتاح مرحلة جديدة من مراحل زيادة إنتاج المصانع بمجمع الصحراء الغربية وكذلك زيادة تأمين إمداداته.

واستمع الوزير لعرض توضيحى من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو يوضح أن ما تحقق فى مشروع ربط خط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية هو مثال واقعى على الإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية اللازمة لزيادة وتأمين الإنتاج، حيث أن هذا الربط جاء ليتم تغذية المجمع من حقول البحر المتوسط بخلاف التغذية الرئيسية للمجمع من غازات حقول الصحراء الغربية، مما يعمل على زيادة تأمين التغذية ويحقق الاستفادة الكاملة من الغازات الغنية بالمشتقات المُكتشفة بالبحر المتوسط تحقيقاً لما تستهدفه استراتيجية الوزارة من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعة ومشتقاته.

وأضاف ياسر أن شركة جاسكو قامت بإنشاء خط لنقل غازات حقل ريفين من منطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة بالإضافة إلى مد وصلة بطول 5 كم وقطر 18 بوصة لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية.

جولة ميدانية بالمجمع

وأجرى الوزير جولة متابعة ميدانية وتفقد سير الأعمال فى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) الجارى تنفيذه من خلال ائتلاف شركتى إنبى وبتروجت ، وهو ما يمثل نموذجاً للتكامل بين شركات قطاع البترول، حيث يضيف المشروع زيادة فى القدرة الإنتاجية للمجمع لتعظيم الاستفادة من غازات حقول منطقة شمال الأسكندرية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وأي اكتشافات جديدة بهذه المناطق، وذلك بفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية كخليط الإيثان / البروبان الذى يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بمنطقة الإسكندرية التي تشمل شركتي سيدبك وإيثيدكو، وكذلك تغذية شركة البتروكيماويات المصرية من خلال شركة سيدبك مما يدعم صناعة البتروكيماويات الوطنية ، ويحقق زيادة فى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد الاحتياج المحلى من هذه المنتجات ، وكذلك إنتاج البروبان التجارى الذى يُصدر إلى الأسواق العالمية.

وشارك في الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبيه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.

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