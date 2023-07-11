أمن القاهرة يوجه ضربات موجعة لعصابات السرقات ومروجي المخدرات.. تفاصيل

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجاحاتها في كشف لغز العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها، كما نجحت في القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة قبل ترويج سمومهم على عملائهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

‏ففي مجال مكافحة السرقات، تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر “مفك - قصافة”.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهما قطعتا لقمة فرامل قطار مجهولتا المصدر.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بسابقة قيامهما بسرقة مهمات من ذات المخزن بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لعميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته قطعتا لقمة فرامل قطار أخريان، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

‏وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الغربية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته “كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

وضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته “كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس”.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما – هاتف محمول”.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.