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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجدي البدوي أمينا للعمال والفلاحين بأمانة مستقبل وطن بالقاهرة

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارا بتعيين مجدي البدوي، أمينا للعمال والفلاحين بالحزب بمحافظة القاهرة.

كان الحزب قد أعلن عن التشكيلات التنظيمية لهيئة مكتب محافظة القاهرة، وقرر تعيين النائب محمد ماهر أمينا لمحافظة القاهرة وايهاب العمدة أمينا مساعدا.

كما عين أمينا مساعدا كلا من:

- محمد السيد محمد سليمان
- الطاهر عبد الحميد محمود
وتعيين ناجح محمد سيد امينا للتنظيم
وجمال موسى امينا للعضوية

وقال مجدي البدوي، إن الحزب سيواصل سياسته في دعم قضايا العمال والفلاحين بما يحقق أهداف وتطلعات تلك الفئة التي تمثل أهمية وركيزة أساسية للمجتمع المصري والاقتصاد الوطني.

وأشار أمين العمال والفلاحين بأمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، إلى أنه سيركز على القضايا التي تمس تلك الفئات للنهوض بالقطاعين الصناعي والرزاعي واللذين يمثلان أهمية قصوى لمصر لتحقيق النمو والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.

حزب مستقبل وطن مجدي البدوي - محمد السيد محمد سليمان القاهرة محافظة القاهرة

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