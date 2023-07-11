الرئيس السيسي يهنئ رئيس مالاوي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.. وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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