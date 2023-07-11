تحذير من عواقب كارثية.. موسكو تعلق على زيادة الدعم العسكري الأمريكي لكييف

علقت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على إعلان واشنطن زيادة الدعم العسكري الأمريكي لكييف، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤكد أنها غير مهتمة بالحل السياسي.

وحذرت الخارجية الروسية من أن أوروبا ستكون أول من سيواجه العواقب الكارثية للتصعيد في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للناتو، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة "الناتو"، أنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأشار ستولتنبرج ، إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيراإلى أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

وافاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن روسيا تستخدم الأسلحة العنقودية لاجتياح أوكرانيا بينما كييف ستستخدمها للدفاع عن نفسها.

وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن قرار تسليم تركيا طائرات أف - 16 يعود إلى الولايات المتحدة وحدها.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد أكد أن واشنطن تؤيد إرسال طائرات إف 16 لأوكرانيا.

وقال سوليفان، متحدثا قبل قمة لزعماء الناتو من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن بايدن "كان واضحًا بأنه يدعم إرسال الطائرات".

وذكر "لم يضع أي محاذير بشأن الأمر .. إنه ينوي المضي قدما في هذا الأمر". ولم يذكر سوليفان أي تفاصيل عن التوقيت.

