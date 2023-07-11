غزال أفريقيا.. ميدو يحيي ذكرى نجم نادي الزمالك الراحل

أحيا الإعلامي أحمد حسام ميدو، ذكري رحيل الكابتن إبراهيم يوسف، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب ميدو: “رحم الله غزال أفريقيا..المرحوم الكابتن ⁧‫#ابراهيم_يوسف‬⁩ كابتن ابراهيم واحد من افضل من لمسوا الكرة في تاريخ مصر.. شخصية احترمها الجميع نموذج يحتذى به لأي لاعب كرة قدم.. رحم الله ⁧‫#الغزال‬⁩”.

ورفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتظام في معسكر مبكر قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن المدير الفني يفضل انتظام الفريق في معسكر قبل المباراة بـ24 ساعة فقط، وفقا للمتبع في الفترة الماضية.

ورفض المدير الفني، فكرة انتظام الفريق في معسكر مبكر؛ حتى لا يضع مزيدا من الضغوط على لاعبي الزمالك قبل اللقاء.

ويحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على دراسة الأهلي قبل مباراة القمة المرتقبة في الدوري.

ويتابع أوسوريو تسجيلات مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري؛ من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع الخطة والتشكيل المناسبين لخوض مباراة القمة.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة؛ استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.