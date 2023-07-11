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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميتلاند حط شرط .. شوبير يعلن مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور بالأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل اجتماع إدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم، لمنافشة ملف الصفقات الصيفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" كابتن محمود الخطيب وحسام غالي عقدا اجتماعا مع مارسيل كولر مدرب الفريق بحضور ثنائي لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح وزكريا ناصف للحديث عن الصفقات الجديدة وملف الراحلين".

وأضاف:" كولر مقتنع اقتناعا تاما بفكرة ضم إمام عاشور، والمدرب أخبر الإدارة بأنه سيكتفي بصفقة إمام عاشور لتدعيم وسط الملعب حال إتمامها، رغم أنه كان مقتنع بإمكانيات محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر".

وتابع:" سيكون هناك جلسة جديدة مع كولر عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز لمناقشة باقي التدعيمات التي يحتاجها الأهلي".

وأشار:" هناك تطور من جانب ميتلاند بعدما كان هناك موافقة مبدئية على إعارة إمام عاشور، الآن يشترط بيع نهائي".

الأهلي بطلا للدوري الممتاز


يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام  سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

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