سقوط عصابة تزوير تأشيرات السفر للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، قيام شخص وإحدى السيدات، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والغربية، بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع شخصين "متواجدين بالخارج"، تخصص فى تزوير تأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول للراغبين فى السفر للخارج بعد إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية "على خلاف الحقيقة" نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهمين "المتواجدين بالبلاد" وبحوزتهما “3 أكلاشيهات منسوبة لسفارات أجنبية يتم استخدامها فى مهر التأشيرات المزورة المثُبتة على جوازات المسافرين – هاتف محمول – 2 جهاز لاب توب – مبلغ مالى”.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة فنياً، تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى عبارة عن “تأشيرات دخول منسوبة لإحدى الدول مزورة - صور جوازات سفر لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة – رسائل نصية ومحادثات صوتية بينهم وبين عملائهم – موقع إلكترونى احتيالى باسم أحد المتهمين بإحدى الدول”.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.