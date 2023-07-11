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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط محطة لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة بالدقهلية

بث قنوات
بث قنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة الدقهلية يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" ، وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية) ، وكذا (هاتف محمول) بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل على إدارته للشبكة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية  إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

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