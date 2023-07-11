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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان ماكرون بشأن أوكرانيا .. الكرملين يتوعد فرنسا بإجراءات مضادة

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على خطط فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، معتبرا أنه  "قرار خاطئ محفوف بالعواقب على كييف".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد".

وأكد بيسكوف أن "القرار الفرنسي لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "بالطبع، لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث. ومن وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكراني، لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد".

وتابع بيسكوف: " مرة أخرى، نكرر التأكيد على النهج المبدئي إزاء مثل هذه القرارات، فهذه القرارات لا يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة. يمكن فقط زيادة العبء على نظام كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس ستزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس: "قررت زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".
 

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