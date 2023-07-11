بقيمة 3 مليارات دولار.. الإفراج عن 6.5 مليون طن ذرة وفول صويا

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الاستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، موضحا أن 70% من مكون صناعة الدواجن في مصر هي الأعلاف، لذلك اهتمت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حصيلة دولارية للإفراج عن الكميات التي يتم استيرادها من خامات الأعلاف سواء من الذرة والفول الصويا.

وأوضح أنه تم الإفراج مؤخرا عن 185 ألف طن من الذرة والفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، وتشمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار و 78 ألف طن من الفول الصويا .

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023 أفرجت الدولة عن ما يقرب 6.5 مليون طن منهم 4.5 ذرة و2 مليون طن فول صويا واضافات اعلاف بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة بالإفراج الجمركي ساهم بشكل كبير من حدة الازمة خاصة وان روسيا وأوكرانيا تحتوى على ثلث الإمداد العالمي للحبوب.

وأوضح أن الدولة حرصت أيضا على تسهيل التراخيص للمشروعات الخاصة بـ الإنتاج الداجني والحيواني والمصانع الخاصة بإنتاج الأعلاف بجانب طرح البورصة المصرية للسلع كميات كبيرة من الذرة الصفراء لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.

وأشار إلى أن هناك اهتمام أيضا بمنظومة اللقاحات، حيث يوجد تعاون بين معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، وبدلا من استيرادها أصبح هناك مجمع كبير في الإسماعيلية يوفر الكثير للمربين والمشروعات الموجودة في مصر .