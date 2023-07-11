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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق هائل بأحد كافيهات حي النور في شرم الشيخ

حريق احد الكافيهات
حريق احد الكافيهات بحي النور بشرم الشيخ

سيطرت قوات الدفاع المدني والاطفاء علي حريق هائل اندلع في أحد الكافيهات وعدد من المحلات التجارية بحي النور بشرم الشيخ، وذلك قبل امتداد السنة اللهب العمارات المجاورة .

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل في كافيه " ام كلثوم " وعدد من المحلات الخشبيه المجاوره .

وعلي  الفور انتقلت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لموقع الحريق وتم إخلاء السكان في العمارات المجاورة للحريق .

وقال شهود عيان ، إن الحريق اندلع نتيجة تسريب غاز من احد اسطوانات البوتاجاز وساعد ارتفاع درجة الحرارة مع الرياح علي سرعة الاشتغال وخاصة ان  الكافية خشبي وكان يوجد معرض ملابس .

وقد انتقل لموقع الحريق اللواء شريف رؤوف مدير امن جنوب سيناء ، واللواء رماح هاشم  ورئيس مدينة شرم الشيخ ، ولم يسفر الحريق عن اية اصابات بين الافراد وتم إخلاء سكان العمارات المجاورة للحريق تحسبا بامتداد السنة اللهب ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

حريق شرم الشيخ

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IMG_٢٠٢٣٠٧١١_١٢٢٥٢٤
اندلاع حريق هائل حي النور شرم الشيخ الدفاع المدني سيطر

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