لافروف يهدد بإجراءات مضادة ردا على توسعات حلف الناتو

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال توسع حلف الناتو المحتمل.

وقال وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن "روسيا ستتخذ إجراءات "ملائمة ومحددة" في الوقت المناسب ردا على لانضمام السويد وأوكرانيا إلى التحالف العسكري الناتو".

وأضاف أن "موسكو ستتوصل إلى استنتاجات بناء على مدى سرعة وفعالية حلف شمال الأطلسي الناتو في عمليات التوسع في السويد وفنلندا".

وشدد على أن لافروف روسيا عازمة على حماية كل مصالحها الأمنية.

وجاء تصريحات لافروف في اليوم الأول من انعقاد قمة حلف الناتو في فيلنيوس والتي من المتوقع أن ترسل رسالة إيجابية إلى أوكرانيا حول آمالها المستقبلية في الانضمام إلى التحالف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الناتو سيوضحون في قمتهم في فيلنيوس كيف يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا في الحلف في المستقبل.

وقال ستولتنبرج، لدى وصوله لبدء قمة مع قادة الدول الأعضاء في الناتو "أتوقع أن يرسل الحلفاء إشارة واضحة وموحدة وإيجابية بدعم أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف".

وأضاف أن الناتو سيؤكد التزامه بدعم أوكرانيا عسكريا لاستعادة أراضيها، مشيرا إلى أن أعضاء الناتو سيتخذون قرارات مهمة لتعزيز الردع والدفاع المشترك.

واعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي، أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، مشددا على ان الحلف سيراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي.

وأعرب ستولتنبرج عن إدانة الحلف خطط روسيا لنشر رؤوس نووية في بيلاروسيا، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي تغيير في تحركات روسيا النووية يستدعي تدخلا من الناتو.

