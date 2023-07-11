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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

شكرا لجميع الأعضاء| جبالي : مناقشات النواب مستفيضة استهدفت تعميق الممارسة الديمقراطية

حنفي جبالي
حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،أن المجلس لم يدخر جهدا فى تكريس  طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوط به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه،بهدف وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم، ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن ،وبحضور غالبية الأعضاء .

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ،إلى أن  المجلس  قام بدوره الرقابي على أعمال الحكومة بموضوعية وحيادية تامة وتعاون مشترك ظهر جلياً في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية.

وقال موجها كلامه لأعضاء المجلس:لقد حرصتم جميعاً -أغلبية ومعارضة ومستقلين- على أن ترتقوا بأدائكم البرلماني إلى مستوى يرقى لروح الفريق الواحد والفهم المشترك والعطاء المجرد من أية أهداف أو نوايا خاصة سوى المصلحة العامة من أجل بناء مصر، فقدمتم نموذجاً للممارسة البرلمانية النشطة المسئولة، الحريصة على تحقيق أهداف الوطن.

ووجه رئيس مجلس النواب التحيه لأعضاء المجلس ، قائلا : خالص تقديري وامتناني لجهودكم المُضنية التي بذلتموها على مدار دور الانعقاد العادي الثالث، متطلعين إلى مزيد من الاجتهاد والعمل المخلص، مستلهمين العون من الله عز وجل، حاملين على أعناقكم مسئولية الأمانة التي أُوليتموها، واضعين نُصب أعينكم مصلحة هذا الوطن وثقة الشعب المصري في مؤسسته التشريعية.

وأستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا:لقد  شهدت قاعة المجلس واجتماعات لجانه مناقشات مستفيضة اتسمت بالوضوح والشفافية، والحرص على تعميق الممارسة الديمقراطية لضمان حق كل النواب بكل انتماءاتها الحزبية في التعبير بحرية عن مواقفهم، لتكون قرارات مجلسكم وتوصياته معبرة عن مختلف الرؤى والاجتهادات الوطنية.

وشدد رئيس مجلس النواب على إنه إدراكا من مجلس النواب بأن التعاون والتشاور بين مؤسسات الدولة هو أساس تقدم هذا الوطن وهو اللبنة الأولى القادرة على ضمان الإنجاز لا سيما بمحورية هذه المرحلة في تاريخه، لذا انطلقت ممارساته البرلمانية على أساس من التنسيق الدائم والتشاور الإيجابي مع الحكومة.

و لم يكن يتسنى للمجلس أن يحقق ما انجزه من مهام تشريعية ورقابية لولا الجهد المتميز الذي بذلته اللجان النوعية في إعداد تقاريرها عن الموضوعات المحالة إليها.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي   الشكر والتقدير لجميع اللجان النوعية وهيئات مكاتبها التي كانت خلايا العمل الرئيسية للمجلس، حيث واصلت اجتماعاتها وكثفت جهودها من أجل إنجاز مهمتها في بحث كل ما يحال إليها من موضوعات بحثاً متعمقاً ومتأنياً قبل عرضها على المجلس.

وقال :أن ما شهدته الدبلوماسية البرلمانية من نشاط مكثف خلال هذا الدور من حيث التأثير والفاعلية التي كانت ثمرتها اتساع مستوى التعاون والتقارب مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة، وإبرام بروتوكولات التعاون وجمعيات الصداقة البرلمانية، فضلاً عن المناصب البرلمانية الدولية التي حصدتها مصر، والتي تضاف جميعها إلى رصيد العلاقات المصرية الدولية. 

حنفى جبالى مجلس النواب دور الانعقاد العادي الثالث

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