عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الاهتمام الرئاسي بضخ شرايين التنمية لواحة سيوة شهادة ميلاد جديدة

حسن عمار، عضو مجلس
حسن عمار، عضو مجلس النواب

وصف النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الطفرة التنموية التي تسعى الدولة لمواصلة العمل فيها بواحة سيوة من خلال تنفيذ وضخ العديد من المشروعات الخدمية والعمرانية، بمثابة شهادة ميلاد جديدة للواحة لتشهد تطويرا لم يحدث من قبل، تعويضًا عن عقود عدم النظر إلى مطالبها والتي عانت كثيرا من التهميش. 

ولفت إلى أن زيارة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتلك المنطقة تأتي تتويجًا لتلك التحركات واستكمالا لرغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تغيير وجه الحياة بكل محافظات مصر بامتداد أيادي البناء والتعمير في كل شبر بمصر، والتدخل لحصول المواطن على جودة حياة لائقة وتحسين الخدمات الأساسية.

وأشار "عمار"، إلى أن زيارة الوزراء إلى واحة سيوة هي أول زيارة لمسئول حكومي بهذا المستوى منذ 25 سنة، والتي تؤكد عدم وجود بقعة على أرض مصر مهملة في ظل ما تحظى به "سيوة" من اهتمام ودعم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إحيائها من جديد ويدفع جهود الحفاظ على طابع الواحة، وتعزيز قيمتها المضافة اقتصادياً واستثمارياً. 

وأوضح أن مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف والانتهاء من حفر 12 بئر، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في إيجاد حل جذري لمشكلة مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة، بما يحافظ على التوازن البيئي بها إذ كانت تعاني على مر عقود من مشكلة النمط العشوائي للري والصرف والزراعي مما كان يهدد ببوار الأراضي الزراعية في هذه الرقعة المميزة من واحة سيوة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تفقد رئيس الوزراء لأعمال الترميم بالواحة القديمة و مشروع إحياء قلعة شالي التي تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها قبل عامين، يشكل خطوة مهمة في الحفاظ على تراث سيوة، مع ما تشتهر به من ثروة تاريخية كبيرة عبر العصور المختلفة تمكنها من استقبال أكثر من مليون سائح فى السنة، وسيكون لتلك الجهود الدور في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها، بما يجعلها مقصداً سياحياً جاذباً للزوار من مختلف البلدان، لاسيما وأنها تحظى بالعديد من المقاصد السياحية وتضم معالم أثرية مهمة، وستكلل تلك الجهود بما ستعمل عليه الحكومة لإعداد تصور متكامل لتطوير الواحة، بكل مقاصدها السياحية، بما يساعد فى النهوض بكافة مكوناتها والعمل على الترويج السياحي للواحة.

وأكد "عمار"، أن محافظة مرسى مطروح تشهد خلال السنوات من 2020 حتى 2023 تنفيذ 472 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12.3 مليار جنيه، من بينها خطى رفع كفاءة مختلف الخدمات والطرق بمنطقة واحة سيوة لتلبية مطالب أهالي الواحة، فضلا عن دخول مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى غيرت شكل الحياة بالواحة وبثت بارقة الأمل لإنهاء العديد من المشكلات التى كانت تؤرق المواطنين وظلوا يعانون منها لسنوات. 

وشدد على أن تلك الرؤى تستكمل تجربة مصر التنموية الشاملة التي تصر القيادة السياسية على المضي فيها لترسيخ العدالة المكانية وتطبيق المفهوم الشامل للعمران في مصر.

حسن عمار مجلس النواب المشروعات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد على صفقة إمام عاشور

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

ترشيحاتنا

مدبولي : رد من 35 إلى 55%؜ من ضريبة دخل بعض المشروعات

مدبولي : الحكومة أعفت 20 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية 3 سنوات

هل طلب الزمالك حكاما أجانب لمباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يجيب

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

مدبولي: نستهدف دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة

تقديرًا لمشواره الفني | المتحدة تتكفل بعلاج إيمان البحر درويش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فيديو

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ