صعود مفاجئ لـ الذهب عالميًا .. المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى

حققت أسعار الذهب انتعاشا قويا على هامش تعاملات اليوم الثلاثاء، في محاولة منها للتعافي من خسائرها السابقة، حيث تتحرك أسعار الذهب للاقتراب من أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع ماضية، مدعومة من ضعف مؤشر الدولار الأمريكي، بجانب هبوط عوائد السندات الأمريكية، بالإضافة لاستمرار الصين لشراء الذهب لزيادة حجم الاحتياطي بنهاية يونيو الماضي.

وأثناء تداولات المعدن الأصفر القياسية اليوم، ارتفعت عقود الذهب الفورية بشكل قوي بواقع 0.53% ووصلت إلى 1,935.58 دولارا للأوقية، علاوة على صعود العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.54% لتسجل نحو 1,941.50 دولارا للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا بتعاملات اليوم، بدعم من هبوط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى، وسط وجود علاقة عكسية بين الطرفين، بما يعني أن ضعف الدولار الأمريكي بكثير من الأحيان ينعكس إيجابيا على أسعار السلع المقومة به وخاصة معدن الذهب ، نظرا لأنه يقلل من تكاليف امتلاك الذهب.

وفي هذا الإطار، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% واستقر قرب مستوى 101.847 نقطة، متأثرا بتصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا فيما يخص السياسة النقدية للبنك، وبهذا الشأن، صرح رافائيل بوستيك عضو الفيدرالي الأمريكي بأنه من الواضح أن السياسة النقدية الآن في منطقة متشددة، مضيفا بأنه من الممكن التحلي ببعض الصبر حاليا، وهذا ساهم في صعود أسعار الذهب خلال التداولات.

وأيضا، حظيت أسعار المعدن الأصفر بدعم ملحوظا جراء ضعف عوائد السندات الأمريكية، أثناء تعاملات اليوم، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاضا بنسبة 0.78% ووصلت إلى 3.976 نقطة، بجانب هبوط عوائد السندات لأجل 20 سنة بواقع 0.86% لتصل إلى 4.212 نقطة، وهذا بدوره عزز من صعود أسعار الذهب.

وفضلا عن ذلك، وجدت أسعار الذهب إقبال واضح خلال تداولات اليوم، وسط استمرار رفع الصين لحيازتها من الذهب بنهاية يونيو الماضي، حيث عززت الصين والتي تعد ثاني أكبر مستهلك لمعدن الذهب - مشترياتها لمعدن الذهب ليرتفع حجم الاحتياطي البلاد من الذهب إلى 67.95 مليون أوقية، مقابل 67.27 مليون أوقية بنهاية مايو الماضي، وهو ما عزز التوقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين.

وخلال تعاملات المعادن النفيسة الأخرى بعيد عن الذهب ، نجد أن عقود الفضة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.17% ووصلت إلى 23.17 دولارا، بجانب صعود عقود البلاتين بنحو 0.33% ليصل إلى 934.52 دولارا، في حين هبطت عقود البلاديوم بمعدل 0.01% ليسجل نحو 1,241.11 دولارا.