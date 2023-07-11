س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

طرح أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي سؤالا مثيرا لجماهير الكرة المصرية قبل مبارة القمة.

وكتب المستشار القانوني عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "س هو يوم الخميس 🙏 في ممر شرفي ؟ ج مش عارف"

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري الممتاز المؤجلة من الجولة 31 من عمر منافسات المسابقة، يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري رسميا مستفيدا من خسارة ملاحقه المباشر بيراميدز أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا 1 /2 في المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة متفوقا بثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي خاض 32 مباراة.

وقبل خمس جولات من نهاية مشواره في الموسم الحالي حصد الأهلي اللقب للمرة الـ43 في تاريخه والأولى له منذ موسم 2019 /2020.