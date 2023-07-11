زوجة موسمياني كلمة السر.. نجم الزمالك السابق يعلن رحيل تاو عن الأهلي

كشف أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن قرب رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن زوجة موسمياني تسعي لرحيل بيرسي تاو عن الفريق حيث قدمت له العديد من العروض واقنعته بصعوبة بقائه في الأهلي".

واضاف أسامة حسن أن زوجه موسمياني أخبرت نجم الأهلي بصعوبه توفير راتبه بالدولار في الأهلي بالإضافة لقرب تعاقد النادي مع لاعب محلي بنفس إمكانياته لذلك فالأهلي قد يستغني عنه لذلك من الأفضل أن يرحل بإرادته.

وتابع أسامة حسن أن بيرسي تاو سيكون رحيله مؤثر علي الفريق للغاية.