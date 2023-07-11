الأبواب كلها اتقفلت في وشي .. دار الإفتاء تكشف عن دعاء تيسير العمل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالا يقول "كل ما أذهب إلى عمل، أجد الأبواب مغلقة ، فهل يوجد دعاء تيسير العمل ندعو به الله عزوجل؟

دعاء تيسير العمل



وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن دعاء تيسير العمل والدعاء بشكل عام هو مفتاح لكل خير ، ومغلاق لكل شر ، فإن التزمت الدعاء ، بإذن الله يفتح لك الأبواب.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم الذي يجد صعوبة في العمل ، أن يدعو الله بما يفتح عليه به ، فيقول (اللهم يسر لي العمل ، اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم افتح لي أبواب الخير).

وأوضح، أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ) والمفسرين يقولون إن معنى الآية أن تدعو الله سبحانه وتعالى بالاسم الذي تريد أن يتجلى عليك به أو بالمعني الذي تريد أن تدعوه به.

وتابع: فإذا أراد المسلم الرزق ، فليدعو باسم الله الجليل (اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا فتاح افتح لي أبواب الرزق والخير ، اللهم يا غني اغنني ، اللهم يا غفور اغفر لي).

دعاء سعة الرزق والمال

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».