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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم فرقتين للكوادر الأمنية من دول الكومنولث

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

نظم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة فعاليات فرقتى (حماية المدنيين بمناطق الصراع - دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام) للكوادر الأمنية من دول الكومنولث بمشاركة (29) كادر من 8 دول أوروبية وأوراسية .

حيث تأتى الفرقتين ضمن خطة تدريبية متكاملة ينفذها المركز للكوادر الأمنية من دول الكومنولث فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

و قد إرتكز برنامج الدورات التدريبية على الدمج بين الجانب النظرى والعملى لضمان إكتساب المتدرب المهارات والقدرات اللازمة فى مجال دور ومهام المكون الشرطى فى حماية المدنيين وكذا تفعيل دور المرأة و تمكينها كفاعل رئيسى فى الأمن والسلم.

  

 وفى ختام الدورة التدريبية أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبى المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة مؤكدين على ما أكتسبوه من تأهيل جيد للمشاركة فى مهام حفظ السلام عازمين على نقل ما إكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية فى دولهم.

وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من دور هام ومحورى فى دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين من خلال المساهمة فى مهام حفظ السلام الدولية التى لم تقتصر على المساهمة الميدانية بكوادرها بل تمتد أيضا إلى المساهمة فى تدريب وبناء قدرات الكوادر الأجنبية المشاركة فى تلك المهام.

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اكاديمية الشرطة البرنامج التدريبي الدورة التدريبية السلام الدولي الكومنولث حفظ السلام دول الكومنولث

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