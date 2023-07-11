الخارجية الصينية ترفض البت في زيارة جون كيري إلى بكين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة تحافظان على الاتصالات بشأن الحوار والتبادلات على جميع المستويات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "أما بالنسبة للزيارة المحددة التي جون كيري للصين، فأقترح عليكم الاستفسار من السلطات المختصة".

وأشار وانج إلى أن تغير المناخ يمثل تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الدول.

وتابع، أجرت الصين والولايات المتحدة تعاونا سليما في مجال تغير المناخ وروجتا بشكل مشترك لاتفاقية باريس لتصبح سارية المفعول.

وقال، من المنتظر أن يجتمع الجانب الأمريكي مع الصين في منتصف الطريق ويخلق ظروفًا وأجواء مواتية للتعاون المناخي بين الصين والولايات المتحدة.