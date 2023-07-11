محافظ السويس يلتقي طلاب المدرسة المصرية اليابانية

التقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم طلاب وطالبات المدرسة اليابانية بالسويس بحضور الاستاذة سلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم والدكتورة سوزان يوسف مديرة المدرسة .

ورحب المحافظ بالطلبة و تم مناقشة فكرة طلاب المدرسة لتنظيم مبادرة لنشر ثقافة الاهتمام بالنظافة تحت شعار (النظافة حكاية والسويس بداية الحكاية ).

وتحدثت مديرة المدرسة عن سلوكيات الطلاب داخل المدرسة و تنفيذ أنشطة التوكاتسو التى تحث على النظافة لتكون سويس نظيفة بمساعدة أهلها و تكون بداية للحفاظ على نظافة المتنزهات العامة و الحدائق ..و جميع أماكن المحافظة

ورحب اللواء عبد المجيد صقر بفكرة الطلبة فى إطار المساهمة فى مبادرة " النظافة ثقافة " وأبدي سعادته وفخره بالطلاب والطالبات متمنياً لهم مستقبل باهر