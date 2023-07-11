عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الزيات: الحوافز الجديدة للقطاع الخاص تجذب استثمارات مباشرة لمصر في وقت قياسي

صدى البلد

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء بعضها من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج وتيسيرات للإقامة ومنح الجنسية للأجانب ستساهم في وقت قياسي في تهيئة مناخ الاستثمار نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ومواصلة الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية للنمو من بين اقتصاديات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الزيات، أن الحوافز الجديدة ستشجع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الدولة من نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا وتقليل فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج إلي معدلاتها وزيادتها بنسبة 10% عبر الأوعية الادخارية للبنك المركزي المصري بالإضافة إلى نمو عائدات القطاع السياحي من النقد الأجنبي مما يسهم في حل أزمة الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في خلال 3 سنوات.

وأكد أن تصريحات مجلس الوزراء شملت العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.

وأشار إلى أن الدولة منحت الأنشطة الصناعية والمطورين حوافز استثمارية في صورة إعفاء من نسبة 35 الي 55% من قيمة الضريبة خلال مدة بسيطة كذلك حوافز للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق للإقامة خلال مدة تنفيذ المشروعات وفي تملك الاجانب للعقار دون التقييد بحد أقصى لعدد الوحدات والسماح بقيد المستثمرين الأجانب بسجل المستوردين لاستيراد مستلزمات الانتاج والخامات لمدة 10 سنوات بالإضافة إلي تحمل الدولة الضريبة العقارية عن كاهل 20 نشاط صناعي ومتابعة رئيس المجلس الوزراء لمشاكل المستثمرين التي تحال لوحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء مع اتاحة رئيس الوزراء لإصدار حوافز غير ضريبية في وقت لاحق فضلا عن تعديل قانون المنافسة منع الاحتكار وقانون حماية الملكية الفكرية واستحداث وحدة بمجلس الوزراء لحوكمة وإدارة مشروعات الشباب.

وأكد الزيات أن الحكومة المصرية نجحت في 5 شهور الماضية في حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ والتي تعد من أهم المشاكل التي كانت تواجه الشركات الخاصة نتيجة الإفراج عن حوالي 32 مليار دولار.

 وأضاف أن الفترة الحالية شهد الطلب علي المنتجات داخل السوق تحسن كبير مع ارتفاع القوة الشرائية ما أدى إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو 2023 إلي 49.1 نقطة مقابل 47.8 نقطة في شهر مايو الماضي ليسجل أعلي مستوي في 22 شهرا.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لمنع حدوث تعويم وانخفاض قيمة الجنيه في الفترة الماضية ادي إلي هدوء السوق بشكل نسبي واستقرار العملة في السوق السوداء بمصر مما جعل المواطنين تشعر بحالة من الطمأنينة للفترة القادمة.
 

تعديلات قانون الاستثمار الحوافز الجديدة جمعية رجال الأعمال المصريين تكلفة البنية التحتية الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

تقرير| الذهب في مصر قد يسجل 2250 جنيها لعيار 21

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء

القاهرة تستضيف معرض الأعمال الترويجي IATF2023

استقرار أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

بتكوين قد تحلق لمستويات 120 ألف دولار بنهاية 2024

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ارتفاع صادرات مواد البناء إلى 3.234 مليار دولار أول 5 أشهر من 2023

ترشيحاتنا

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أخيرا.. الكشف عن أسطول سيارات هالاند نجم مانشستر سيتي

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ