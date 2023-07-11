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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تبدأ تصوير فيلم " بلموندو" أمام حسن الرداد

هاجر أحمد
هاجر أحمد

بدأت الفنانة هاجر أحمد تصوير دورها في الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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يذكر أن هاجر أحمد سافرت أخيرا إلى دولة المغرب لاستكمال تصوير باقي مشاهد فيلم «أهل الكهف»، والمقرر طرحه قريبا في دور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين؛ من بينهم محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أحمد عيد، ماجد المصري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحداث الفيلم العرض السينمائي الفنانة هاجر أحمد الفنان حسن الرداد الفنان حسن الردا ياسر سامى

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