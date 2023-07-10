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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسيارة فارهة.. هاجر أحمد تثير الجدل بين متابعيها عبر إنستجرام

هاجر أحمد
هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع    التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هاجر أحمد في الصور بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان أسود طويل ومعتمدة علي الميكاب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

وأثارت الجدل بين متابعيها بسبب ظهورها من داخل سيارة فارهة الثمن.

من ناحية أخرى، تنتظر هاجر أحمد عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "أهل الكهف" من بطولة خالد النبوي ،غادة عادل، محمود حميدة، أحمد عيد، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، مصطفى فهمي وصبري فواز، عن رواية توفيق الحكيم بنفس الاسم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال هاجر احمد إطلالة الفنانة هاجر احمد

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