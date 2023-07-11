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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة الهندسية تشيد بحوافز مجلس الوزراء لزيادة الاستثمارات والصادرات

محمود محسن عضو غرفة
محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية

أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمساعي الحكومية التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية السلعية 20% سنوياً، مؤكداً أن الاهتمام بالتصدير يؤدي إلي زيادة الحصيلة الدولارية بصورة سريعة خاصة أن هناك قطاعات إنتاجية مثل القطاع الهندسي يمكن زيادة الصادرات فيه عبر تحفيزها وتسريع صرف المساندة التصديرية لها.

وأشار "محسن"  إلى أهمية مبادرة السداد الفورى لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، وكذلك شدد على ضرورة تسريع صرف مستحقات التصدير في مدد لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم المستندات وأن هذه الخطوة من شأنها دعم المصانع المصدرة وتساهم في تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية كما تساهم في تنفيذ الخطة الحكومية التي تستهدف زيادة الصادرات 20%.

وأوضح محمود محسن، أن المصانع المصدرة في حاجة إلي السيولة المالية لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتي قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وصولا إلي الحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت 30%، الأمر الذي خلق بعض الأعباء أمام القطاع الإنتاجي ومع إزالة هذه التحديات وتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الإنتاجية فهذا سيكون وسيلة لزيادة الصادرات.

وأكد المهندس محمود محسن، على ضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

ووجه المهندس محمود محسن الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بملف التصنيع المحلي وكذلك ملف الصادرات المصرية بوصفهما أحد أهم الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الحالية
 

غرفة الصناعات الهندسية الصادرات القطاع الهندسي المساندة التصديرية مبادرة السداد الفورى برنامج دعم الصادرات الصادرات المصرية

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