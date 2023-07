أكبر سفينة سياحية بالعالم.. لن تصدق شكلها ومواصفاتها.. شاهد

تستعد أكبر سفينة سياحية في العالم ، يبلغ طولها 1200 قدم ، لرحلتها الأولى في يناير 2024، حيث تضم السفينة Icon of the Seas عشرون طابقًا ومطاعم وخدمات تموين كافية لإطعام 7600 راكب وحتى حديقة مائية.

وبحسب صحيفة “يدلي ميل”، تم بناء سفينة الرحلات البحرية الضخمة لصالح رويال كاريبيان في حوض بناء السفن في فنلندا، كما قامت السفينة بأول رحلة لها في المياه المفتوحة ، قبل أن يتم تسليمها على الأرجح في أكتوبر.

اكبر سفينة سياحية بالعالم.

فيما يبلغ طول السفينة العملاقة 365 مترا - حوالي 1200 قدم - وتزن 250800 طن.

ومن المتوقع ان تسع السفينة لنحو 7600 راكب، حيث تسع السفينة بنحو أقرب إلى 10000 شخص بفضل الطاقم الإضافي البالغ عددهم 2350 على متنها.

إذا لم يكن التواجد على متن أكبر سفينة سياحية في العالم ساحرًا بما يكفي للركاب ، فسيكون لديهم أيضًا رفاهية القدرة على الاستمتاع بأكبر حديقة مائية في العالم في البحر.

ومن المقرر أن تطلق رويال كاريبيان السفينة بعد بنائها في ساحة ماير توركو ، قبل رحلتها الأولى في يناير من العام المقبل.

تفتخر رويال كاريبيان بالفعل بامتلاكها لأكبر سفينة سياحية في العالم ، حيث يبلغ ارتفاع سفينة Wonder of the Seas 1188 قدمًا ، مع 18 طابقًا مقارنة بسفينة Icon's 20.

إلى جانب المنتزه المائي ، سيتمكن المسافرون من الاستمتاع بـ AquaDome ، والذي سيوفر عروضًا ومنطقة مشاهدة كبيرة وأطول شلال في البحر يبلغ ارتفاعه 55 قدمًا.

ستحتوي منطقة الترفيه أيضًا على مساحة خضراء مخصصة تُعرف باسم سنترال بارك ، ومنصة مسبح على شكل "جزيرة باردة" ، وبار على حمام السباحة.