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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعاون بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية وتأسيس شركة إنتاج مشتركة

صدى البلد

اجتمع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية من أجل بحث التعاون المشترك بين النقابتين في المجال الفني المختلف.

واتفق الثنائى خلال اجتماع جمعهما مع أعضاء مجلس إدارة النقابتين علي إنشاء وتأسيس شركة إنتاج مشتركة في تعاون مشترك بين نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية.

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه قرر إحالة جميع العاملين في فيلم "سنة أولي خطف" للتحقيق، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى وذلك بعدما قام العاملون في الفيلم بالعمل لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي اقرتها نقابة الممثلين من قبل في بيان رسمي.

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كان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ قد قرر توحيد ساعات العمل الخاصة بالأعضاء في الأعمال الفنية؛ لتكون 12 ساعة يومياً؛ وذلك وفقا لضوابط ولوائح وقوانين النقابة .

وجاء قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية؛ حفاظاً على القوي الناعمة المصرية؛ حيث وصل الأمر إلى استمرار التصويرفي أحد الأعمال الفنية إلى 52 ساعة.
 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة ليلى عبدالغني السيد والتي وافتها المنية، وهي تنتمي لفرقة رضا وزوجة شقيق الفنان محمود رضا.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى؛ ننعي السيدة ليلي عبدالغني السيد؛ من رواد فرقة رضا؛ وزوجة شقيق الفنان محمود رضا وحفيدتها الممثلة الشابة نور إيهاب».

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