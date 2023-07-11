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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

كم سعر حراري في كوب
كم سعر حراري في كوب عصير القصب

يحتوي الكوب الواحد من عصير القصب 240 ملليلتر)؛ حيث أن السعرات الحرارية 183 سعر حراري، ويحتوي على 50 جرام من السكريات، 0.2 جرام من البروتين، ويحتوي على 0.5 جرام من الدهون، من 0 إلى 13 جرام من الألياف.

 

كم سعر حراري في كوب عصير القصب

 

ويحتوي عصير القصب على الفيتامينات والمعادن التالية، مثل: الحديد، الريبوفلافين، والثيامين، وفيتامين ب1. والمغنسيوم، وفقا لما نشر في موقع bebodywise.

 

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وهناك فوائد قصب السكر العديدة فهو غني بمضادات الأكسدة التى تساعد في تدمير الجذور الحرة المسببة للأمراض الخطيرة، مثل السرطان، وإصلاح تلف الحمض النووي.

 

كم سعر حراري في كوب عصير القصب

 

ويعالج عصير القصب الضعف والإرهاق، ويساعد على تقوية المناعة، ومساعدة الجسم فى الشفاء من التهابات المسالك البولية، وتحسين صحة اللثة والفم.

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