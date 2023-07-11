الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية توحيد جهود الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد عقل في قصر بغداد، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في فلسطين والمنطقة.

وأوضح الرئيس العراقي وجوب السعي من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف داعم لفلسطين.

وأشار إلى إدانة العراق اقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها في دولة فلسطين، معربا عن تعازيه لعوائل الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أكد السفير الفلسطيني أن موقف العراق كان مشرفا دائما إزاء القضية الفلسطينية وإدانة الاعتداءات ضد أِبناء الشعب الفلسطيني، معبرا عن شكره للرئيس العراقي على اهتمامه ودعمه لحقوق الفلسطينيين.