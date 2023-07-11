أنشطة ممتعة.. المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف تفاصيل مهرجان العلمين

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدولة نجحت في تحقيق معجزة العلمين الجديدة، وإنشاء هذه المدينة الساحرة للتوجه نحو الجمهورية الجديدة.

وقال عمرو الفقي، خلال كلمته التي ألقاها بمدينة العلمين الجديدة، أن تدشين مهرجان العلمين سيكون بمشاركة نجوم الفن والكرة، مؤكدا أنه سيتم من خلال المهرجان تقديم فعاليات مميزة وأنشطة مختلفة في كافة المجالات في الفنون والآداب والسينما.

الفئات العمرية

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، أنه سيكون هناك أنشطة ممتعة تناسب في كل الفئات العمرية.