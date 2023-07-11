الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الكويت لن تسمح بمغادرة أي سيارة أجنبية إلى البلاد، إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ البرية الحدودية.

وأوضح المقدم مشاري السمحان، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية، عبر الموقع الرسمي للوزارة على تويتر، أن الوزارة بدأت تحصيل المخالفات المروية المتعلقة بالسيارات غير الكويتية، والتي لا تحمل لوحات كويتية سواء كانت خليجية أو حتى عربية.

وأضاف السمحان، أنه في حال وصول السيارة التي لا تحمل لوحات كويتية إلى إحدى المنافذ البرية في البلاد وهم العبدلي أو السالمي أوالنويصيب، يشترط وفق الإجراءات وصولها إلى المسؤولين في الجمارك بأن يتم تنبيهها، وإبلاغهم بوجود مخالفات إن وجدت على هذه المركبة.

وتابع: "سيتم توجيه تلك المخالفات إلى القسم المختص بتحصيل المخالفات المروية، ويشترط تسديدها مع إخواننا في الفحص الفني، ويجب أن نكون متعاونين دائما بتسديد هذه المخالفات المرورية، والمحافظة على سلامة الجميع".