عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الكويت لن تسمح بمغادرة أي سيارة أجنبية إلى البلاد، إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليها عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ البرية الحدودية.

 

وأوضح المقدم مشاري السمحان، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية، عبر الموقع الرسمي للوزارة على تويتر، أن الوزارة بدأت تحصيل المخالفات المروية المتعلقة بالسيارات غير الكويتية، والتي لا تحمل لوحات كويتية سواء كانت خليجية أو حتى عربية.

وأضاف السمحان، أنه في حال وصول السيارة التي لا تحمل لوحات كويتية إلى إحدى المنافذ البرية في البلاد وهم العبدلي أو السالمي أوالنويصيب، يشترط وفق الإجراءات وصولها إلى المسؤولين في الجمارك بأن يتم تنبيهها، وإبلاغهم بوجود مخالفات إن وجدت على هذه المركبة.

 

وتابع: "سيتم توجيه تلك المخالفات إلى القسم المختص بتحصيل المخالفات المروية، ويشترط تسديدها مع إخواننا في الفحص الفني، ويجب أن نكون متعاونين دائما بتسديد هذه المخالفات المرورية، والمحافظة على سلامة الجميع".

بعد حرق المصحف.. الكويت تستفز السويد بهذا القرار

وزير خارجية الكويت: ترسيم الحدود مع إيران والعراق من أهم أولوياتنا

الكويت وزارة الداخلية الكويتية المقدم مشاري السمحان السيارات الكويتية اللوحات المرورية الكويتية مرور الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

بعد حرق المصحف.. الكويت تستفز السويد بهذا القرار

صحف الكويت| طبع 100 ألف نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة السويدية.. قيس سعيد : تونس ليست شقة للإيجار.. وكوريا الشمالية توجه اتهاما لـ أمريكا

ترشيحاتنا

هتقعدي لوحدك وهوريكي..ماذا قال حسن شاكوش لزوجته قبل اقتياده في سيارة الشرطة للقسم؟

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

اعتدى عليها بالسب والقذف ومش عارفة تاخد هدومها..زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة صادمة

رئيس الوزراء: تجهيز 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

فضح كل شيء.. قرار أمريكي بشأن أوكرانيا ينذر بكارثة في واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ