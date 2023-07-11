وزير خارجية الكويت: ترسيم الحدود مع إيران والعراق من أهم أولوياتنا

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر أن من أولويات الحكومة الكويتية هو حسم ترسيم الحدود مع إيران و العراق؛ مضيف " نحن مستمرون في اجتماعاتنا مع البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية التي عقدها مجلس الأمة الكويتي اليوم.

وقال أيضا :و بالنسبة لـ حقل الدرة فهو مشترك بالمناصفة مع الاخوة في السعودية.



جاء ذلك ردا علي عضو مجلس الأمة الكويتي مبارك الحجر الذي عبر في كلمته خلال الجلسة عن استغرابه الصمت الحكومي وعدم ترسيم الحدود البحرية مع إيران.

ويناقش المجلس في الجلسة اليوم وغداً الأربعاء البنود المدرجة على جدول أعماله ومن أبرز البنود النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس في 20 يونيو الماضي إضافة إلى الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة.

وغاب وزير المالية مناف الهاجري عن جلسة اليوم.



