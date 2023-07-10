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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. وزير بالحكومة يستعد للتقدم باستقالته

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، من مصادرها، بأن وزير المالية الكويتي، مناف الهاجري، سيتقدم باستقالته من الحكومة، وسيرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على خلفية نقل تبعية هيئة لوزير آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2023 - 2027 وقرر إحالته على مجلس الأمة.

وحسب “القبس”، قال مصدر مطلع، في وقت سابق، أن البرنامج يعتبر متكاملا من جميع الجوانب وجرت مناقشته بشكل مطول، والحرص على تضمينه أولويات المرحلة المقبلة التي من شانها دفع عجلة التنمية والإنجاز.

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