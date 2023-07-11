10 معلومات عن محور الفريق كمال عامر الجديد .. صور

رصدت عدسة “صدي البلد”، جاليري صور لمحور الفريق كمال عامر الجديد، والذي يربط بين كل من محور 26 يوليو والمنيب وطريق الدائري.

ويأتي مشروع محور كمال عامر في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام على الطرق والمحاور الرئيسية لاستيعاب الكثافة السكانية حيث إن القاهرة الكبرى تقدر بما لا يقل عن 45% من الكثافة السكانية لمصر.

10 معلومات عن محور كمال عامر:

1- تقدر تكلفة تنفيذ أعمال محور كمال عامر حوالي 7 مليارات جنيه.

2- يبلغ طول المحور 15 كم، واستغرقت مدة تنفيذه نحو 3 سنوات.

4- سيكون محورا أيقونيًا لربط الجيزة بالقاهرة ولا يقل أهمية عن محور جيهان السادات.

5- أول محور عرضي في نطاق القاهرة الكبرى يمر على المحاور الطولية بالعرض، فهو يربط بين الطريق الدائري شمالا (الوراق) وبين الطريق الدائري جنوبا (المنيب).

6- محور الفريق كمال عامر كان يسمى في الماضي -(محور الزمر سابقا)-.

7- يساعد المحور، على تخفيف الضغط المروري على معابر طرق الجيزة مثل نفق الهرم وناهيا وكوبري فيصل وغيرها.

8- يهدف إلى تقليل زمن الرحلة في زمن قياسي للمتجه إلى القاهرة الجديدة ثم إلى العاصمة الإدارية قادما من الجيزة أو القاهرة.

9- يساعد المحور على توفير استهلاك الوقود والعمل على راحة المواطن أثناء القيادة، ومن ثم تخفيف الزحام على شبكة الطرق في نطاق القاهرة الكبرى.

10- يتم استغلال أسفل المحور والكباري بمناظر جمالية وافتتاح عدد من المحال والخدمات لمساعدة المواطنين.

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