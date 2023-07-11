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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة: أنظار العالم تتجه نحو العلمين للبناء والتنمية والتطوير

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة 2023، تحت شعار"" العالم علمين"، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والرياضيين، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

وفي مستهل كلمته، أشاد وزير الشباب والرياضة بشعار المهرجان والذي جاء بعنوان "العالم علمين"، مشيراً إلى أن أنظار العالم تتوجه نحو العلمين للبناء والتنمية والتطوير، منوهاً بالتطور الكبير الذي حدث بمدينة العلمين وحولها من مدينة غير آهلة بالسكان إلى أكبر مقصد سياحي على شاطئ البحر المتوسط.

ولفت "صبحي" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسى قواعد الجمهورية الجديدة، من خلال اقامة العديد من المدن الجديدة الذكية، ومنها مدينة العلمين الجديدة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية للوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في العديد من الفعاليات.

وأشار وزير الشباب إلى حجم الانجازات الرياضة المصرية التي تحققت خلال الفترة من (2018- 2023)، حيث بلغ عدد البطولات التي استضافتها مصر خلال تلك الفترة ما يزيد عن 320 بطولة على كافة المستويات، واستطاعت الفرق واللاعبين المصريين تحقيق قرابة 2800 ميدالية خلال مشاركاتهم، واستطاعت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من البنوك والشركات توفير عقود رعاية للاعبين لتأهيلهم لأولمبياد طوكيو وباريس.

أكد أشرف صبحي أن هذه البطولات تعكس جهود الحكومة المصرية في تطوير الرياضة وتنميتها في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين جودة الحياة للشباب والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه البطولات تعزز مكانة مصر في عالمياً، وتشجع على تطوير الرياضة وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تلك الإنجازات تضمنت أيضاً تصدر مصر المركز الأول في التصنيف العالمي لعدد4 اتحادات، بالإضافة إلي تواجدها ضمن أفضل 10 مراكز بالتصنيف العالمي لعدد 11 اتحاد أوليمبي، وتواجد عدد 15 لاعب ولاعبة مصنفين مركز أول علي مستوي العالم في الألعاب الفردية، لافتاً إلى حجم الإنجازات المحققة للبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية حيث بلغ اجمالي البرامج التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة 1611 برنامج بإجمالي عدد مستفيدين قرابة 81 مليون مستفيد، بمتوسط فرص مشاركة قرابة 16 مليون مستفيد سنوياً، ووصل عدد البرامج والأنشطة المنفذة للنشء 198 برنامج بإجمالي عدد مستفيدين قرابة 6 ملايين مستفيد خلال الخمسة أعوام الأخيرة.

وأعرب الوزير عن فخره بحضور هذا المهرجان الثقافي المهم، مؤكداً على أهمية الثقافة والتراث في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وفي نشر الوعي والمعرفة بتاريخ وحضارة مصر العريقة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة في مصر تسعى إلى تعزيز الثقافة والفنون وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.

وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة، ويضم المهرجان الذي من المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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