عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، موضحة أن التقديم سيكون غدًا الأربعاء، ويجب إحضار عدد 7 ملفات، و7 أسطوانات مدمجة، وأصل طلب تقديم لوظيفة عميد الكلية ومرفق به صورة شخصية.

txt

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى لطلاب سياحة وفنادق

txt

تنسيق الجامعات 2023.. خبير يكشف خطوات بسيطة تساعد في تسجيل الرغبات إلكترونيا

موعد إعلان قائمة المرشحين

وأضافت جامعة عين شمس في بيان لها، أنه لابد من وجود أصل بيان حالة من الإدارة العامة لشئون هيئة التدريس، وخطة العمل مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، إلى جانب إقرار عدم العمل الحزبي أثناء الترشيح.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن إعلان قائمة المرشحين يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، والتقديم بالطعون إلى مكتب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يوم الاثنين 24 يوليو الجاري 2023.

وكان قد افتتح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة،  الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ جامعة عين شمس الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية - طلبة.

يأتي ذلك استكمالا للجهود المبذولة من قِبل مؤسسات الدولة وفي اطار دعم وتأهيل واعداد وتدريب الكوادر الشابة.

وحضر افتتاح الملتقي الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال،  د محمد السعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة، الدكتورة فيروز حسن رائد الاسرة بكلية البنات،  مي زايد رائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الاداب وماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه.

ورحب الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالحضور ورواد الاسر مقدما الشكر للدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم  ورعايتهم للطلاب بصفة عامة وأسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة.

جامعة عين شمس البرنامج الزمني عميد كلية الدراسات العليا كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وظيفة عميد الكلية موعد إعلان قائمة المرشحين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

بـ 15 مليون يورو.. الأهلي يستهدف ضم لاعب عالمي

رسميا.. رابطة الأندية تنهي الجدل وتعلن موعد تسليم درع الدوري للأهلي

موضوعات متعلقة

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى للقبول

خبير تعليم: البرامج التدريبية هي النواة الأساسية في عملية التطوير المنشودة

خبير تعليم يوضح أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية بالجامعات المصرية

ترشيحاتنا

محاربة النجاح مش الحل.. رامي صبرى يرد على غلق أغنية "يمكن خير"

بعد إعلان حالة التأهب.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف

اليوم .. انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

روسيا تكشف حقيقة منع مواطنين لها من دخول إسرائيل

دعاء واحد من قاله 7 مرات كفاه الله هم الدنيا والآخرة.. اغتنمه

إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه.. نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد..أهم تصريحات وزير المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ