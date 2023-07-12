جامعة عين شمس تعلن البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا

أعلنت جامعة عين شمس، البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، موضحة أن التقديم سيكون غدًا الأربعاء، ويجب إحضار عدد 7 ملفات، و7 أسطوانات مدمجة، وأصل طلب تقديم لوظيفة عميد الكلية ومرفق به صورة شخصية.

موعد إعلان قائمة المرشحين

وأضافت جامعة عين شمس في بيان لها، أنه لابد من وجود أصل بيان حالة من الإدارة العامة لشئون هيئة التدريس، وخطة العمل مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، إلى جانب إقرار عدم العمل الحزبي أثناء الترشيح.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن إعلان قائمة المرشحين يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري، والتقديم بالطعون إلى مكتب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يوم الاثنين 24 يوليو الجاري 2023.

وكان قد افتتح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ جامعة عين شمس الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية - طلبة.

يأتي ذلك استكمالا للجهود المبذولة من قِبل مؤسسات الدولة وفي اطار دعم وتأهيل واعداد وتدريب الكوادر الشابة.

وحضر افتتاح الملتقي الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د محمد السعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة، الدكتورة فيروز حسن رائد الاسرة بكلية البنات، مي زايد رائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الاداب وماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه.

ورحب الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالحضور ورواد الاسر مقدما الشكر للدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم ورعايتهم للطلاب بصفة عامة وأسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة.