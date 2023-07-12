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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: الأزمة العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب

الدولار
الدولار

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن  الصناعة في مصر تعتبر على الواردات بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك هناك ضرورة لتعميق الصناعة الوطنية، حتى لا تكون الصناعة مرهونة بسعر صرف الدولار. 


 وتابع "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك ارتفاع في إيرادات الصادرات والسياحة، وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر،  حيث تحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي بعد دولة الإمارات،  خلاف انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وهذا دليل على  الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير.


وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب، مشيرًا إلى ان الرئيس السيسي أشاد بصلابة المواطن المصري، خاصة أن الشعب المصري  دفع ضريبة ثوريتين   ، وما تبعهم من فوضى وسيولة في الشارع. 


ولفت إلى ان مصر تعاني من نقص من الموارد مع زيادة عدد السكان، وقدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا رغم الازمات العالمية، أمر جيد للغاية.
 

 

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