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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل 33 ألفا و258 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات و195 مليونا بالبحيرة

مشروعك بالبحيرة
مشروعك بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما له من دور محوري فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، التى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

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وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

كما أشار المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك " إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة.

حيث شهد المشروع تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ إنطلاق المبادرة وحتى الأن 3 مليارات و195 مليونا و520 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألف و258 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً  تجاري وصناعي وزراعي وخدمي ، وساهمت تلك المشروعات فى توفير 93 ألفا و122 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

البحيرة إقامة مشروعات استثمارية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية المشروع القومي للتنمية قطاع المشروعات المتوسطة مكتبة مصر العامة نائب محافظ البحيرة

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