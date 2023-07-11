نادر سعد: برنامج الطروحات أحد الحلول لسد الفجوة الدولارية

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 9.1 مليار جنيه والتي تحدث عنها رئيس الوزراء اليوم تخص 5 أو 6 شركات فقط من أصل 32 شركة المطروحة للقطاع الخاص.

وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه طرحنا حصة لا تتجاوز 34% من الفنادق التاريخية وباقي النسبة مملوكة للدولة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ليست مديرا جيدا، مؤكدا أنه عندما تاتي شركة أو مجموعة لديها خبرة في إدارة الفنادق سيكون العائد أكبر.

صندوق النقد الدولي

وأشار نادر سعد إلى أن برنامج الطروحات الحكومية قديم ويعود إلى عام 2018 قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وقبل حتى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن برنامج الطروحات أحد الحلول لسد الفجوة الدولارية.