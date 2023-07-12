عضو بالتنسيقية يشيد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد انطلاق مهرجان العلمين

أشاد طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بالمشاهد الاستثنائية التى تتم في منطقة العلمين، و ما يحدث في المهرجان، بعد افتتاح اليوم و المؤتمر الصحفي.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، خلال حواره على القناة الأولي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قام بمجهود كبير بشأن انطلاق مهرجان العلمين.

ولفت إلي أن ما يحدث يعبر عن مصر، وأن هذه هي بداية الجمهورية الجديدة، وأن ما يحدث سينتج عنها ترويج لـ السياحة.

وأشار إلي أن الجميع له دور في التنشيط لـ السياحة، وأنه في حالة نشر صورة على الفيس سينتج عنها ترويج.