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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالتنسيقية يشيد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد انطلاق مهرجان العلمين

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

أشاد طاهر أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بالمشاهد الاستثنائية التى تتم في منطقة العلمين، و ما يحدث في المهرجان، بعد افتتاح اليوم و المؤتمر الصحفي.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، خلال حواره على القناة الأولي، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قام بمجهود كبير بشأن انطلاق مهرجان العلمين.

ولفت إلي أن ما يحدث يعبر عن مصر، وأن هذه هي بداية الجمهورية الجديدة، وأن ما يحدث سينتج عنها ترويج لـ السياحة.

وأشار إلي أن الجميع له دور في التنشيط لـ السياحة، وأنه في حالة نشر صورة على الفيس سينتج عنها ترويج.

 

طاهر أبو زيد تنسيقية شباب الاحزاب المهرجان العلمين مهرجان العلمين

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