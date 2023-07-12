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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهرجان العلمين: ما حدث في المدينة يعتبر معجزة تحققت على الأرض

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت الناقدة الفنية علا الشافعي عضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، إن وجود مهرجان العلمين في المدينة التي شهدت تطورات ضخمة ومشروعات كبيرة، وقد زرت العلمين قبل سنوات، وما رأيته اليوم يعتبر معجزة تحققت على الأرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن منطقة العلمين لها بعد تاريخي عريق، ولها سمعة وصيت عالمي كبير، ومع التطورات الحضارية الحديثة في المدينة، فقد تم مزج التاريخ العريق بالحداثة التي تظهر بها المدينة.

وأوضحت أن المكان له طبيعة مختلفة، يمكنه استيعاب أنشطة شاطئية على الساحل، وأنشطة فنية وعروض مسرحية، بخاصة العروض في مكان مفتوح تختلف تماما عن العروض في مسرح مغلق، وإحساس مختلف لدى الفنان.

المهرجان فرصة كبيرة للترويج للعلمين

وأكدت أن المهرجان فرصة كبيرة للترويج للعلمين، لأن بالتبعية مصر مليئة بالأماكن التي لها طبيعة خاصة مثل العالمين، وتكس التنوع الحضاري في مصر، مثل سيوة والبحر الأحمر وأسوان والأقصر، فمصر قادرة على إقامة مهرجانات مماثلة في أكثر من مكان، ومهرجان العلمين يعتبر البداية.

العلمين مهرجان العلمين علا الشافعي إكسترا نيوز الأقصر أسوان البحر الأحمر

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